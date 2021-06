La hit che non ti aspetti: Sirena e Mood

Esce oggi (mercoledì 30 giugno 2021) “Sirena”, il nuovo singolo di iMarchiati featuring Ku Minerva, un progetto discografico realizzato in partnership con Mood – Officina delle idee, vero e proprio hub nel quale professionalità ed esperienze si integrano e si completano all’insegna della creatività, da intendersi come qualità e caratteristica migliore per creare, migliorarsi e innovare. Mood – Officina delle idee indica nuove frontiere per affrontare e vincere le sfide sempre più indifferibili del mercato globale, con soluzioni inedite ed efficaci.

“Sirena” è un brano che unisce Italia e Spagna, nel quale le melodie pop si fondono con il gusto latino del reggaeton, è stato prodotto dalla crew di Take Away Studio di Modena (suoi alcuni successi multiplatino con Benji e Fede) ed è accompagnato da un video girato a Venezia dal regista Jacopo Petrucci. Il gruppo milanese iMarchiati e la cantautrice catalana Ku Minerva si sono conosciuti nell’estate 2019 durante un festival: tra loro è nato un feeling spontaneo che adesso si traduce in questo singolo, distribuito da Artist First, disponibile su tutte le piattaforme digitali e che a breve uscirà anche in versione spagnola per il mercato spagnolo e sudamericano.