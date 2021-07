Musica e… musical, anzi Musicall. I consigli di Mood

Mood Officina delle Idee è sempre in prima fila quando di parla di idee, prodotti, servizi e spettacoli di qualità, siano concerti o musical, anzi Musicall. Quest’estate Mood supporta una serie di appuntamenti con la musica e l’intrattenimento, all’insegna delle produzioni di qualità e della loro sostenibilità: caratteristiche che si sposano alla perfezione con la filosofia Mood e del suo pigmalione Giancarlo Dall’Omo.

Musicall torna ad agosto, dopo il grande successo del doppio debutto a Trieste e a Marostica. In Musicall Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono melodie e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di grandi registi e grandi compositori, da “La Dolce Vita” a “Notre Dame de Paris”, da Federico Fellini a Riccardo Cocciante, accompagnati sul palco dai ventisei elementi dell’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. I prossimi appuntamenti in calendario? Lunedì 9 agosto ai Giardini Virgilio di Taranto, mercoledì 11 al Fossato del Castello di Barletta e martedì 17 agosto a Torre del Lago Puccini, in provincia di Lucca, per il Festival Puccini. Prevendite su www.ticketone.it.

Ultimi appuntamenti all’Arena della Marca di Villorba, in provincia di Treviso, con la rassegna “Veneto Oltre 2021”, dedicati ai grandi concerti e agli spettacoli live. Venerdì 30 luglio è in programma il concerto di Nek, questa estate impegnato nel suo tour acustico; domenica 1 agosto gran finale con lo spettacolo di Pucci; due appuntamenti che concludono una stagione che ha visto protagonisti tra gli altri Subsonica, Antonello Venditti, Umberto Tozzi e Massimo Ranieri. Prevendite a questo link.

Prosegue sino a martedì 17 agosto Jesolo Suonica Festival, rassegna in calendario al Parco Pegaso, un festival a misura d’uomo che punta sulla qualità musica e sulla sostenibilità. Questo il calendario: Joe Bastianich & La Terza Classe (3 agosto), Francesca Michielin (5 agosto), Venerus (6 agosto), Frah Quintale (9 agosto), Michele Bravi (12 agosto), Psicologi (13 agosto) e Valerio Lundini (17 agosto). Prevendite su www.ticketone.it.