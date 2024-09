Scommesse ippiche: promossi sia le agenzie, sia il betting online

Il 2024 è stato, almeno finora, un anno particolarmente positivo per il comparto delle scommesse ippiche: un discorso che riguarda in primis quelle in agenzia, ma che si estende anche ai risultati conseguiti dalle piattaforme di betting online. In questo articolo si farà dunque chiarezza sia sui dati, sia sui motivi alla base di tale successo.

I dati AGIMEG sulle scommesse ippiche in agenzia

Il 2024 sta segnando un vero e proprio punto di svolta per il betting sui cavalli, soprattutto per quanto concerne le scommesse effettuate direttamente in agenzia. Le città di Milano, Napoli e Roma si presentano come leader indiscusse in questo comparto, se si analizzano i primi sette mesi dell’anno, grazie ai dati comunicati da AGIMEG. Una situazione che dimostra una forte propensione degli appassionati a seguire le tradizioni, ma che – come vedremo fra poco – non chiude affatto le porte al settore digitale e alle scommesse online.

Secondo le informazioni pubblicate da AGIMEG, l’entità della spesa complessiva in agenzia ha raggiunto un importo di 27,5 milioni di euro, con le vincite totali che si attestano a 157,3 milioni di euro. Milano si posiziona al vertice di questa classifica con una spesa pari a 3.422.009 euro, seguita da Napoli, dove gli appassionati hanno speso 3.227.508 euro. La top 3 viene chiusa da Roma, all’ultimo posto del podio con una spesa di 3.056.903 euro. Promosse anche Palermo e Firenze, con una spesa in agenzia pari rispettivamente a 1.923.532 euro e 1.376.271 euro.

L’importanza dell’online per le scommesse ippiche

Anche le piattaforme online specializzate in scommesse ippiche si stanno confermando sulla cresta dell’onda. I siti in questione, infatti, posseggono dei vantaggi assenti nella modalità fisica del betting in agenzia. Innanzitutto la comodità di poter scommettere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ad esempio grazie al mobile, e senza doversi recare fisicamente presso un esercente. Inoltre, questi portali hanno il vantaggio di pubblicare migliaia di dati statistici o record storici per ogni sport, incluse le corse dei cavalli. Significa che svolgono anche un ruolo informativo, e che gli utenti possono utilizzarle per studiare in modo approfondito le proprie strategie.

Un altro vantaggio viene rappresentato dalla semplicità in sede di navigazione. I portali in questione, infatti, hanno un menu con una struttura particolarmente intuitiva, che consente agli utenti di raggiungere velocemente la sezione desiderata. Fra le altre cose, bastano pochi click o tap sul display per cambiare sezione e sport, scommettendo anche su altri eventi. Oppure per passare ai giochi da casinò, utili per cambiare passatempo senza annoiarsi mai.

Meglio le scommesse ippiche online o in agenzia?

Il confronto tra le scommesse ippiche in agenzia e quelle online non deve essere visto nell’ottica della competizione, ma come la rappresentazione di due facce della stessa medaglia. Nessuno impedisce, infatti, di scegliere l’uno o l’altro canale a seconda delle proprie necessità del momento. Ognuno dei due sistemi ha i suoi vantaggi peculiari, che lo rendono adatto per una determinata circostanza. Ciò spiega anche perché, online o in agenzia, le scommesse sui cavalli continuano a rappresentare una fetta importante del mercato del betting.