Raffaello Tonon lavora come cameriere: “Ho scelto questo perché…”

Raffaello Tonon da circa vent’anni appare spesso nelle trasmissioni Mediaset come ospite e opinionista. Qualche anno fa è tornato nella casa del Grande Fratello Vip e il suo percorso è stato molto apprezzato dai telespettatori. Da un po’ di tempo alle ospitate televisive affianca un altro lavoro, quello di cameriere, una scelta che non è certo passata inosservata.

Ieri l’ex gieffino ne ha parlato in collegamento a Pomeriggio 5, dove ha spiegato cosa lo ha spinto a fare questo nuovo lavoro. Alla conduttrice ha detto che fa l’oste, accoglie i clienti e chiacchiera col loro, ma fa anche altro come apparecchiare e sparecchiare. Ha poi svelato: “Ho scelto questo perché avevo bisogno di ingannare il tempo. Quando non vengo a Pomeriggio 5 ho bisogno di fare qualcosa. Non avere nulla da fare è pesante.”

A Myrta Merlino ha detto che i clienti a volte pensano di essere a Scherzi a parte, c’è chi non crede che sia davvero lui e fanno addirittura delle scommesse. Raffaello Tonon ha fatto sapere che lavora tutti i giorni, riesce però a prendersi un po’ di tempo quando ci sono le ospitate televisive. Ha poi ribadito che le giornate erano diventate troppo vuote, lui è sempre stato affascinato dall’accoglienza e da questo mondo per questo ha deciso di lavorare come cameriere.

