In un’intervista rilasciata sul nuovo numero del settimanale Nuovo in edicola da oggi, giovedì 13 ottobre, Francesco Chiofalo è tornato a parlare dell’ex fidanzata Antonella Fiordelisi. La splendida influencer sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato un flirt con Edoardo Donnamaria. L’ex però non crede che lei sia realmente interessata al gieffino, ha rivelato di essere convinto che sia ancora innamorata di lui.

Perché pensa che la gieffina provi ancora dei sentimenti per lui? Tra le varie cose ha detto: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti.” Francesco Chiofalo ha poi aggiunto: “In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata.” Dopo la fine della loro storia d’amore lei non è mai uscita allo scoperto con un nuovo fidanzato, è possibile che ad oggi non abbia ancora trovato la persona giusta ma l’ex è convinto che il reale motivo sia il fatto che provi ancora dei sentimenti per lui.

Se lo ama ancora perché lo ha lasciato? In merito a ciò il personal trainer ha spiegato che Antonella Fiordelisi ha interrotto la loro storia d’amore per fare felice il padre. Per via del suo aspetto troppo tatuato infatti l’uomo non voleva che stesse insieme a lui. Francesco Chiofalo ha fatto poi sapere che nei due anni che sono stati insieme non è successo nulla che potesse giustificare la fine della loro relazione. A parer suo erano una bella coppia ed è per questo che considera la loro rottura un’occasione mancata.

