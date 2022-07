Luca Daffrè, rivelazioni dopo l’Isola: “Volevo nasconderlo ma sbagliavo”

Luca Daffrè non ha partecipato alla 16esima edizione dell’Isola dei famosi fin dall’inizio. Sbarcò infatti in Honduras a maggio ma è riuscito pian piano a farsi amare dai telespettatori, all’inizio in molti non gli davano molto credito. Arrivato in finale si è aggiudicato il secondo posto, a vincere è stato Nicolas Vaporidis. Intervistato da Diva e Donna dopo il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 l’ex naufrago si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al suo percorso.

Tra le varie cose Daffrè ha svelato che all’Isola dei famosi voleva nascondere le sue insicurezze quando è entrato perché voleva apparire forte e sicuro di se. Ha poi aggiunto: “Ho cercato di nasconderlo, sì questo mio lato, ma ho capito di sbagliare. E allora ho fatto cadere la maschera e ho fatto emergere la mia parte emotiva.”

A parte aver nascosto una parte del suo carattere, Luca Daffrè ha fatto sapere che grazie alla sua permanenza in Honduras ha capito molte cose. Una di queste è il fatto di doversi dedicare di più alla madre, sull’Isola ha infatti compreso quanto per lui sia importante trascorrere tanto tempo con lei.

