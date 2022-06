Elisabetta Gregoraci svela: “La cosa più strana che ho fatto è stata…”

In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire alcune interessarti rivelazioni, alcune anche sulla sua vita sentimentale. Stasera tornerà sul piccolo schermo con la conduzione di Battiti Live, ad oggi si sente una donna realizzata, felice e matura e con un figlio stupendo. La passione per la televisione l’ha sempre avuta, da piccola infatti girava per casa con una spazzola che usava come microfono.

La nota conduttrice ha fatto sapere di aver avuto sempre le idee chiare, guardava il Festivalbar e sognava di presentarlo. Se dal punto di vista professionale le cose procedono a gonfie vele da quello sentimentale non si può dire lo stesso. Ad oggi Elisabetta Gregoraci è single e non riesce a trovare la persona giusta. Il motivo? A parer suo gli uomini si spaventano un po’ perché è una donna molto tosta, organizzata e indipendente. Tra le varie cose ha anche detto: “Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”.

Elisabetta Gregoraci ha poi svelato quale è la cosa più strana che ha fatto nella sua vita. Ha raccontato di aver preso un aereo, di aver viaggiato per diverse ore. Arrivata in aeroporto ha dato un bacio e dopo pochi minuti è ripartita. Lo rifarebbe? La conduttrice ha detto di si, ha poi aggiunto che rifarebbe tutto.

