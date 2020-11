Pago dimentica Serena Enardu: “Sono pronto per un nuovo amore”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Pago, concorrente dell’attuale edizione di Tale e Quale Show. Il cantante sta ottenendo molto successo con le sue esibizioni, si è già aggiudicato la vittoria. Da tempo sognava di partecipare al programma per dimostrare al pubblico il suo talento, in una recente intervista aveva fatto sapere che questa esperienza lo sta facendo anche divertire molto.

Intervistato da TvMia oltre a parlare della sua partecipazione a Tale e Quale Show, il cantante ha parlato anche della sua vita privata. Nei mesi scorsi si è parlato molto del suo rapporto con Serena Enardu, la loro storia d’amore era giunta al capolinea a Temptation Island Nip. Era stata lei a mettere fine alla loro relazione convinta di non essere più innamorati del cantante. Pago ha poi partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio era uno dei personaggi più seguiti e amati dal pubblico, quando però nella casa più spiata d’Italia è entrata anche Serena e lui le ha concesso un’altra possibilità il pubblico lo ha molto criticato. Pochi mesi dopo il reality lui e Serena si sono lasciati di nuovo.

Pago dopo la fine della sua relazione con Serena è pronto per un nuovo legame sentimentale

Oggi Pago non vuole più parlare dell’ex fidanzata, a TvMia ha infatti detto: “Serena fa parte del mio passato e non voglio più parlarne. Ora sono solo e non ho una compagna, anche se sarei pronto per un nuovo legame”. Il cantante ha poi parlato della sua vittoria a Tale e Quale Show, programma che gli ha dato l’opportunità di ritrovare la popolarità. Lui stesso ha fatto sapere che il programma gli ha permesso di tornare a fare il suo mestiere. Pacifico Settembre, vero nome del cantante, oggi ha riconquistato molto successo e popolarità, ma in passato ha dovuto fare i conti con momenti bui. Lui stesso ha concluso dicendo: “Momenti molto duri in cui il telefono non squillava mai e le mie canzoni sembravano non interessare più a nessuno. In quei momenti ho pensato di mollare tutto”.