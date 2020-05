Pago, storia finita con Serena: “Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Pago e Serena Enardu. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo della loro storia d’amore con Pago, i due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, si erano poi riconciliati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu è entrata nella casa più spiata d’Italia per confessare il suo amore a Pago. Dopo il Grande Fratello Vip sembravano più innamorati e felici che mai, pochi giorni fa l’ex gieffina ha però annunciato la fine della loro relazione. Ai fan la Enardu aveva detto che mancava la fiducia nel loro rapporto. Entrambi hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, dove hanno parlato della loro rottura. Pago in lacrime ha svelato: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Pago non si fida più di Serena Enardu, cosa è successo tra loro?

Nemmeno Serena Enardu sembra essere più intenzionata a ricostruire il suo rapporto con Pago. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi ha fatto sapere di aver bloccato tutti i rapporti con l’ex compagno, ha poi aggiunto che non vuole sapere più niente e che la sua vita privata deve svanire dal pubblico. A detta sua quella con Pacifico era una storia malata, da adesso in poi non permetterà mai più a nessuno di amarla senza provare fiducia nei suoi confronti. Intanto, Pago fa sapere che dovrà ricostruire la sua vita dopo la rottura con Serena, pensa che lei di fiducia non possa parlare. A detta sua l’ex compagna non sa nemmeno cosa sia la fiducia. Cosa sarà successo tra loro? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.