Pago su Serena: “Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia”

Pago torna a far parlare di sé, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla fine della sua storia d’amore con Serena Enardu. I due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, si erano poi riconciliati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality sembravano più innamorati e felici che mai, poche settimane fa l’ex gieffina ha però annunciato la fine della loro relazione. Ai suoi tantissimi fan su Instagram la Enardu aveva detto che mancava la fiducia nel loro rapporto.

Pago parlando della rottura con Serena Enardu di recente aveva svelato di non avere più fiducia in lei dopo aver fatto una spiacevole scoperta. L’ex gieffino aveva rivelato di aver controllato il telefono di Serena e di aver scoperto che quello con Alessandro Graziani non è stato solo un flirt bensì una vera storia d’amore. Il cantante ha svelato altri dettagli sulla fine della sua chiacchierata relazione con la Enardu in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Pacifico Settembre ha ribadito che Serena ad oggi continua ad essere la donna più importante della sua vita, ha però perso fiducia nei suoi confronti. A detta sua l’ex fidanzata gli ha mentito per mesi dicendogli che con l’ex tentatore di Temptation Island Vip aveva avuto un flirt ma che non era accaduto nulla.

La crisi tra Serena Enardu e Pago è iniziata durante la quarantena

Alessandro Graziani non è però l’unico motivo che ha scatenato la crisi tra Pago e Serena Enardu, i problemi tra loro erano iniziati già da prima. Lui stesso ha spiegato: “Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore”. Le tensioni soni nate durante la quarantena, l’ex gieffino ha fatto sapere che sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. La relazione tra i due è giunta definitivamente al capolinea o lui potrebbe perdonarla di nuovo? Questa la risposta di Pago: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.