Serena Enardu, vero motivo della rottura con Pago: “È finita per gelosia”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Serena Enardu, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffina ha rivelato nuovi dettagli in merito alla fine della sua storia d’amore con Pago. In una recente intervista il cantante ha ribadito di non avere più fiducia nei confronti dell’ex fidanzata dopo aver fatto una spiacevole scoperta. L’ex gieffino aveva rivelato di aver controllato il telefono di Serena e di aver scoperto che quello con Alessandro Graziani non è stato solo un flirt bensì una vera storia d’amore.

Serena Enardu ci ha tenuto a fare chiarezza in merito ai motivi che hanno spinto lei e Pago a mettere di nuovo fine alla loro relazione. L’ex gieffina ha detto di essere dispiaciuta che qualcuno abbia provato a strumentalizzare Alessandro riaprendo un capitolo ormai chiuso. Vuole pensare che Pacifico sia stato consigliato male e che non ci siano solo interessi sentimentali dietro la vicenda. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, parlando della rottura con Pago, ha detto: “Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima.”

Ecco perché è finita davvero tra Pago e Serena Enardu

L’ex gieffina ha svelato il vero motivo della rottura tra lei e Pacifico Settembre. Queste le sue parole: “Io e Pago ci siamo lasciati a causa della gelosia, era un problema che avevamo anche in passato.” A detta sua l’ex fidanzato non ha mai accettato il rapporto che lei ha con gli altri uomini. Serena Enardu ha fatto sapere che negli anni che sono stati insieme Pago le ha più volte controllato il telefono, pensa che lui non si sia mai fidato davvero di lei. Ha poi aggiunto: “Nelle scorse settimane è scoppiata l’ennesima lite furiosa e da lì non siamo più tornati indietro.” La Enardu ha spiegato che hanno litigato perché ha difeso le passioni di un loro amico, a causa dell’eccessiva gelosia dell’ex non si è mai sentita libera di parlare di altri uomini, di poterli difendere o fare battute. Per Serena l’amore non dovrebbe essere una gabbia, pensa che lei e Pago amano probabilmente in maniera diversa.

Non appena i toni si sono accessi troppo Serena Enardu ha cacciato Pago fuori casa, lui ha dormito in taverna. Il giorno dopo mentre faceva le valigie per andare via ha controllato il telefono dell’ex gieffina e ha letto i messaggi di Alessandro. A detta sua ha interpretato male le loro conversazioni, inoltre pensa che quei messaggi lui li avesse già letti prima di quel giorno. La Enardu ha ribadito che da parte sua le intenzioni con Pacifico erano buone, durante il primo periodo del lockdown le cose tra loro stavano andando benissimo. Lei ha confessato di essersi innamorata per la seconda volta di lui, le cose però con il tempo hanno preso di nuovo una brutta piega.