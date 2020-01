Serena Enardu su Pago: “Non voglio visibilità, ci tengo davvero a lui”

Serena Enardu continua ad attirare l’attenzione del gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne tramite una diretta Instagram è tornata a parlare dell’ex compagno Pago e dei sentimenti che prova per lui. I due si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, entrambi volevano mettere alla prova il loro amore ma la loro relazione non è sopravvissuta al relaity delle tentazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne al villaggio aveva detto di aver capito di non essere più innamorata di lui.

Con il passare del tempo Serena Enardu si è resa conto di essere ancora ancora innamorata dell’ex compagno, sente molto la sua mancanza. Pago sta partecipando al Grande Fratello Vip, durante la seconda puntata la Enardu è entrata nella casa più spiata d’Italia per confessargli i suoi sentimenti. Serena gli ha chiesto scusa per averlo fatto soffrire tanto, spera che lui possa concedere un’altra possibilità al loro amore. Il gieffino ha ribadito di essere ancora molto innamorato di lei, ma dopo la sofferenza provata vuole fare chiarezza dentro di sé. Vuole affrontare questa esperienza da solo, senza pensare all’ex fidanzata.

Serena Enardu ribadisce di non essere in cerca di visibilità, vuole tornare con Pago

Poche ore fa su Instagram l’ex tronista è tornata a parlare del confronto con Pago dicendo: “Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”. Serena Enardu pensa che dopo Temptation Island Vip lei e Pago siano completamente diversi, prima non riuscivano a dirsi le cose per non ferirsi.

Al Grande Fratello Vip l’ex compagno di Serena ha raccontato che durante i primi due anni della loro storia d’amore lui non si allontanava da lei per paura di perderla, lei pensava invece che non voleva lavorare. Tali fraintendimenti nascevano perché si dicevano le cose a metà. Serena spera di avere un’altra possibilità con Pago, aspetta la fine del reality per scoprire cosa deciderà di fare.