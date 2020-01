Serena Enardu, confronto con Pago al GF Vip? “Non potrà mai reiniziare se…”

È andata in onda ieri 8 gennaio la prima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Tra i concorrenti del cast della quarta edizione del reality c’è anche Pago, il cantante negli ultimi mesi è stato spesso al centro del gossip a causa della fine della sua storia d’amore con Serena Enardu.

Serena e Pago si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, entrambi volevano mettere alla prova il loro amore ma la loro relazione non è sopravvissuta al relaity delle tentazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne al villaggio ha detto di aver capito di non essere più innamorata di lui. Il cantante non ha preso affatto bene la decisione dell’ex compagna, non aveva capito che le cose tra loro andavano così male al punto di lasciarsi, altrimenti non avrebbe mai accettato di partecipare al reality. Negli ultimi mesi Pago ha provato a riprendere in mano la sua vita, anche se ha ammesso di essere ancora innamorato della Enardu, al Grande Fratello Vip spera di voltare pagina.

Serena Enardu entrerà al Grande Fratello Vip per un confronto con Pago?

Alfonso Signorini ha invitato Serena Enardu durante la prima puntata del reality. Al conduttore lei ha detto che ai tempi di Temptation non era lucida, adesso invece lo è e vorrebbe avere un confronto con Pago. Il confronto tra i due ci sarà solo il pubblico lo vorrà, il conduttore ha infatti aperto un televoto che resterà attivo per 48 ore. Se l’esito sarà positivo la Enardu venerdì entrerà nella casa più spiata d’Italia per una settimana per confrontarsi con l’ex. Serena pensa che quello che ha vissuto Pago è forte ed è comprensibile che voglia reiniziare. Ha poi aggiunto: “Lui vuole ricominciare a vivere, però secondo me finché non si chiude il capitolo tra noi non potrà mai reiniziare”.L’ex fidanzata del gieffino entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pago? Lo vedremo.