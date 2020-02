Serena Enardu a Verissimo: “Non ho mai tradito Pago, oggi lo sposerei”

Serena Enardu sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 22 febbraio su Canale 5. L’ex gieffina è stata eliminata pochi giorni fa dal Grande Fratello Vip, alla conduttrice ha parlato dell’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia e del suo rapporto con Pago. I due, dopo mesi di lontananza, si sono da poco riconciliati dentro la casa del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo ha ribadito di aver sempre avuto paura di sposarsi, ha sempre visto il matrimonio come la firma di un contratto. Da quando lei e Pago sono tornati insieme Serena Enardu si è detta anche pronta a sposarlo, alla conduttrice ha detto che ad oggi metterebbe subito quella firma per essere sicura che il compagno sia suo. Prima aveva paura, ma oggi sposerebbe Pago.

In molti hanno accusato Serena Enadu di essere andata al Grande Fratello Vip per ottenere maggiore visibilità. Lei ci ha tenuto a precisare ancora una volta di essere andata solo per Pacifico. Quando il pubblico ha deciso di non farla entrare nella casa era d’accordo, quando però ha visto che il cantautore stava male ha voluto raggiungerlo. In merito a ciò ha spiegato: “Avevo paura che potesse auto convincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

Serena Enardu cambia idea su matrimonio e figli con Pago? Ecco cosa ha detto

Serena Enardu a Verissimo ha parlato anche della possibilità di avere un figlio con Pago. L’ex gieffina ha rivelato che il padre di suo figlio l’ha lasciata al primo mese di gravidanza, avere un altro figlio le faceva paura. La Enardu ha aggiunto: “Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”. Serena sa di aver fatto soffrire moltissimo Pago dopo Temptation Island Vip, gli ha chiesto scusa per il male che gli ha fatto. Ci ha tenuto però a chiarire di non aver mai tradito il compagno ed è sicura che nemmeno lui l’abbia mai tradita.