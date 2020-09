Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Briatore? Ha commesso grandi errori”

Elisabetta Gregoraci lunedì 14 settembre varcherà la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dall’inizio del reality è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella prima puntata che andrà in onda sabato 12 settembre su Canale 5. La nota soubrette ha parlato molto dell’ex marito Flavio Briatore. In merito alle sue condizioni di salute ha rassicurato tutti, ha contratto il Coronavirus ma sta bene, non ha avuto problemi respiratori o altre complicazioni.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono amati per molti anni, in merito alla fine del loro matrimonio alla Toffanin ha detto: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa.” I due hanno messo fine al loro matrimonio tre anni fa, la Gregoraci ha però fatto sapere che tra loro rimane sempre un grande affetto. Alla conduttrice ha detto che è sempre presente nella vita dell’ex marito perché sono stati innamorati per tredici anni, lui può contare sempre su di lei.

Elisabetta Gregoraci parla della fine del suo matrimonio con Briatore, lui non era d’accordo alla sua partecipazione al GF Vip

Più volte si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, lei ci ha tenuto a ribadire che non torneranno insieme. Queste le sue parole: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”. Ad oggi la soubrette è pronta ad affrontare una nuova esperienza televisiva, Briatore non era favorevole alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Tra loro c’è stato un lungo confronto in merito alla questione, alla fine la Gregoraci ha deciso di partecipare al reality.