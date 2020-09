Elisabetta Gregoraci, confessione sul figlio: “Non è arrivato subito…”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La nota soubrette si è lasciata sfuggire alcune importanti rivelazioni della sua vita privata durante la terza puntata del reality, andata in onda nella serata di ieri 21 settembre 2020.

Elisabetta Gregoraci ha ripercorso alcuni importanti e delicati momenti della sua vita, ha parlato anche del matrimonio con Flavio Briatore e della nascita del loro unico figlio Nathan Falco. La gieffina ha rivelato un dettaglio che fino ad ora non si era mai lasciata sfuggire. Quale? Ha confessato che non è stato facile per lei diventare mamma, il piccolo Nathan infatti non è arrivato subito ma dopo un po’ di tempo. Per lei è stato un vero e proprio dono di Dio, sognava di diventare mamma sin da quando era ancora una ragazzina. Queste le sue parole: “Nathan è l’amore della mia vita. Io l’ho sempre chiamato Nathan, Flavio sempre Falco”. La Gregoraci ha poi spiegato il significato del nome del figlio: “Nathan vuol dire ‘dono di Dio’. Per me i bambini sono tutti ‘dono di Dio’. Ho faticato, non è arrivato subito e quindi non potevo che chiamarlo così”.

Elisabetta Gregoraci svela perché ha chiamato il figlio Nathan e parla del suo attuale rapporto con Briatore

Dopo il divorzio avvenuto nel 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene di Nathan. Per non rovinare l’equilibrio del figlio lei è infatti rimasta a vivere in una casa vicina a quella dell’ex marito a Montecarlo. La gieffina ha ribadito che lei e Briatore hanno un rapporto bellissimo anche se a volte la fa arrabbiare. A detta sua non è un santo come lo è nemmeno lei, la fa arrabbiare quando si attacca alle piccole cose e le fa qualche dispetto. Ha poi concluso dicendo: “È stato un amore ingombrante però importante”.