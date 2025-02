Becoming Led Zeppelin al cinema sino al 5 marzo

Da giovedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2025 arriva per la prima volta nei cinema italiani come evento per Nexo Studios “BECOMING LED ZEPPELIN”, il primo film mai autorizzato sulla leggendaria band.

L’ascesa fulminea della band è stata rapida e praticamente mai documentata prima di oggi. Quattro ragazzi con la passione per la musica, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, attraversavano negli anni ’60 i piccoli club di tutta la Gran Bretagna, fino al loro incontro nell’estate del 1968 per una prova che cambiò per sempre le loro vite. I loro percorsi si unirono in una corsa mozzafiato che culminò nel 1970, quando divennero la band numero uno al mondo, iLed Zeppelin.

Per i milioni di persone che non hanno potuto vivere quel periodo, questo film rappresenta l’unica opportunità di immergersi totalmente in quei live che hanno segnato per sempre la musica.

In occasione dell’uscita di “Becoming Led Zeppelin” debutta inoltre sul grande schermo il nuovo logo animato di Nexo Studios realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani.

Il film ha registrato all’estero un debutto in IMAX da record nel suo primo weekend, incassando 3 milioni di dollari al botteghino in 16 paesi. Negli Stati Uniti, il film ha totalizzato 2,6 milioni di dollari al debutto, con il miglior weekend di apertura di sempre per un’uscita musicale esclusiva in IMAX. La prima a Los Angeles ha visto la presenza di Paul Stanley, frontman dei Kiss e amico intimo di Page, i fratelli Chris e Rich Robinson dei Black Crowes, Tom Morello dei Rage Against the Machine e tante altre personalità dello spettacolo.

Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, “Becoming Led Zeppelin” ripercorre la storia creativa, musicale e personale dei Led Zeppelin, raccontata attraverso le parole della band stessa.

Non solo un documentario, non solo un film concerto, ma il racconto della storia più intensa che il rock abbia mai vissuto, scritta negli annali della storia della musica mondiale e che tutti dovrebbero conoscere.

Il film concerto svela anche un’enorme quantità di filmati rari e inediti delle performance del gruppo: il risultato è un’esperienza musicale viscerale, che trasporterà gli spettatori nelle sale da concerto dei primi tour, accompagnati da commenti intimi ed esclusivi della band, notoriamente riservata.

“Becoming Led Zeppelin” è un film che ha rischiato di non essere realizzato: i registi hanno dovuto affrontare sfide epiche, tra cui il fatto che non esisteva quasi nessun filmato del primo periodo del gruppo. MacMahon e McGourty si sono imbarcati in una ricerca “investigativa” globale per recuperare i materiali necessari a illustrare la storia dei Led Zeppelin.

L’elenco delle sale coinvolte in tutta Italia è disponibile a questo link.