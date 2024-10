Joker: Folie À Deux, un film che fa la differenza

Distribuito da Warner Bros. Pictures, è visibile al cinema “Joker: Folie À Deux”, l’attesissimo sequel di “Joker”, vincitore dell’Oscar® nel 2019 che ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, e che fino a poco tempo fa è stato il film vietato ai minori dal maggior incasso di tutti i tempi. Questo nuovo capitolo ha come protagonista ancora una volta Joaquin Phoenix nel suo doppio ruolo da Oscar®, di Arthur Fleck/Joker, al fianco della vincitrice del premio Oscar® Lady Gaga (“A Star Is Born”) e arricchisce una volta di più di tantissimi risvolti la figura del villain per eccellenza dell’universo DC Comics e fotografa una Gotham più dark che mai.

“Joker: Folie À Deux” arriva dall’acclamato sceneggiatore, regista e produttore Todd Phillips.

“Nel 2018, quando abbiamo iniziato a girare “Joker”, non avremmo mai immaginato che avrebbe così tanto appassionato il pubblico di tutto il mondo. Joaquin ed io avevamo parlato dell’idea di un sequel, ma mai seriamente; ma di fronte al grande consenso ottenuto dalla storia di Arthur, le cose sono cambiate – commenta Todd Philips – Fin da subito sapevamo che il presupposto sarebbe stato quello di alzare l’asticella, avremmo dovuto sbilanciarci e puntare a qualcosa di folle e coraggioso come Joker stesso. Così, Scott Silver e io abbiamo scritto una sceneggiatura che approfondiva ulteriormente l’idea di identità. Chi è Arthur Fleck? E da dove proviene la musica che è dentro di lui?”

In “Joker: Folie À Deux”, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. Fanno parte del cast del film i candidati all’Oscar® Brendan Gleeson (“Gli spiriti dell’isola”) e Catherine Keener (“Scappa – Get Out”, “Truman Capote – A sangue freddo”), insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo in “Joker”.

La musica è grande protagonista in questo sequel e di conseguenza la colonna sonora risulta di altissimo livello ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e in esclusiva sullo store di Universal Music Italia in formato LP colorato e CD.

“Abbiamo iniziato a parlare di performance musicali fin da subito, ancor prima che Todd e Scott [Silver] iniziassero a lavorare sulla sceneggiatura – spiega Joaquin Phoenix – Alla fine era ovvio che volevamo che sembrasse spontaneo, improvvisato e sporco in un modo insolito per i film di questo genere. Abbiamo semplicemente pensato di fare qualcosa di mai visto prima, lontano dai canoni degli artisti che di solito eseguono le canzoni nei film. È stato emozionante e stimolante, perché avevamo optato per le esibizioni dal vivo, al fine di eseguire le canzoni in modo accurato, autentico, senza voler essere le migliori interpretazioni dei brani. E c’era qualcosa di molto emozionante in questo”.

Sussistono davvero tutti i presupposti affinché Joker 2 sia uno dei miglior film del 2024.

photo credit: Niko Tavernise

copyright: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.