Elisabetta Gregoraci: “Al GF Vip non escludo di innamorarmi…”

Manca poco alla nuova edizione Grande Fratello Vip, la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda su Canale 5 dal 14 settembre, nel cast ci sarà anche Elisabetta Gregoraci. Intervistata dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 26 agosto, la nota showgirl ha fatto sapere che per lei sarà un’avventura da vivere con lo spirito di un’adolescente. Si tratta di un momento della sua vita in cui ha deciso di concedersi un po’ d’evasione.

Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che la corteggiano da anni per questo tipo di programmi, lei però ha sempre detto di no. Questa volta ha deciso di accettare, in merito a ciò ha svelato: “Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi. E senza filtri”. La nota conduttrice nella vita è abituata a dire sempre ciò che pensa, le hanno detto che nella casa più spiata d’Italia dopo un po’ non si fa più caso alle telecamere ed è per questo che ha paura di esagerare.

Elisabetta Gregtoraci vuole farsi conoscere meglio al Grande Fratello Vip, non esclude di trovare anche l’amore nella casa

L’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato anche della possibilità di trovare l’amore al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti.” Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che negli ultimi anni l’amore l’ha un po’ ferita, pensa penso che tale sentimento sia il motore della vita e vuole emozionarsi ancora. La showgirl ha poi detto che se dovesse trovare l’uomo giusto sarebbe felice perché ha voglia di essere amata. La conduttrice ha rivelato che all’inizio Briatore non era favorevole, quando però lei gli ha spiegato che aveva voglia di partecipare al reality lui l’ha capita.