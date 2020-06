Giulia De Lellis e Damante si sposano: spunta la proposta di nozze

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano ad attirare non poco l’attenzione del gossip, i due si sono conosciuti e innamorati anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La loro è stata una storia davvero turbolenta e chiacchierata, tantissimi sono i fan che li amano e li sostengono come coppia, dopo la fine della loro relazione non avevano mai smesso di sperare in una loro riconciliazione.

Andrea Damante e Giulia De Lellis avevano provato a concedere un’altra possibilità al loro amore lo scorso anno ma le cose tra loro non erano andate bene. Lei non riusciva a perdonare Damante per averla più volte tradita. La nota influencer aveva poi intrapreso una relazione con Andrea Iannone, i due sembravano più innamorati e felici che mai ma la loro storia d’amore è giunta improvvisamente al capolinea pochi mesi fa. Dopo la rottura sono iniziati i primi rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Damante e Giulia, voci che si sono rivelate reali. I due sono tornati insieme poco prima della quarantena, hanno infatti trascorso il lockdown insieme a Pomezia con la famiglia di Giulia. Terminato il lockdown l’ex tronista è tornato a Milano, la De Lellis lo ha raggiunto pochi giorni dopo.

Andrea Damante ha fatto la proposta di matrimonio a Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrano più innamorati e uniti che mai. Dopo la riconciliazione convivono a Milano, in passato avevano già vissuto insieme a Verona. Le loro intenzioni questa volta sembrano essere piuttosto serie, nel nuovo numero in edicola da oggi il settimanale Chi ha fatto sapere che il deejay veronese ha fatto la proposta di nozze alla fidanzata. Stando sempre alla rivista diretta da Alfonso Signorini la De Lellis avrebbe accettato di sposare Damante, l’anello però non è ancora saltato fuori. I due renderanno pubblica la proposta di matrimonio sui social? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.