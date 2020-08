Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono riavvicinati? Gli ultimi indizi

Continua a far discutere l’allontanamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, relazione nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita.

Tanta è stata la sofferenza provata da Giulia De Lellis a causa dell’infedeltà di Andrea Damante. Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, fino a poco tempo fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Le cose tra loro sono presto cambiate improvvisamente, i due hanno deciso di prendersi una paura per riflettere sul loro rapporto, nessuno nei due ha però parlato di rottura definitiva. Andrea e Giulia si stanno solo concedendo un po’ di tempo per capire se possono ancora stare insieme.

Riconciliazione in corso tra Andrea Damante e Giulia De Lellis?

Poche ore fa Andrea Damante è stato visto all’aeroporto di Alghero, era diretto a Roma. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. I moltissimi fan di Giulia e Andrea hanno subito iniziato a sperare in una loro riconciliazione. Giulia De Lellis si trova ancora in Sardegna, non appena tornerà a Roma troverà Damante ad aspettarla? Anche lui nei giorni scorsi è stato in Sardegna, sui social non si sono mostrati insieme ma alcuni scatti circolati su Instagram lasciano intendere che lui e Giulia fossero insieme. In una foto in cui c’è Giulia e in una foto postata da Andrea si vede infatti la stessa vasca idromassaggio. In molti non vedono l’ora di scoprire se i due si vedranno a Roma. Dopo aver trascorso un po’ di tempo separati hanno già capito di voler tornare insieme? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.