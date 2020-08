Giulia De Lellis parla della crisi con Damante: “Momento un po’ particolare”

Si torna a parlare ancora una volta di Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita. Tanta è stata la sofferenza provata dall’ex corteggiatrice a causa dell’infedeltà del Dama. Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa hanno però deciso di tornare insieme.

Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, fino a pochi giorni fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Cosa è cambiato tra loro nell’ultimo periodo? In molti continuano a parlare di una crisi tra loro, ad aumentare i sospetti il fatto che non si siano più mostrati insieme sui social, eppure sono entrambi molto attivi su Instagram. Dopo aver letto varie notizie sulla loro presunta crisi o addirittura rottura, l’influencer ha parlato del suo attuale rapporto con Damante.

Nelle sue Instagram Stories la fidanzata di Andrea Damante ha svelato: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne.” E ancora: “Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo perché vogliamo prima un po’ capirci. Ho sicuramente imparato imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo.”

Giulia De Lellis ha spiegato ai suoi tantissimi followers di aver capito dal suo passato che prima di fare qualcosa deve prendersi il suo tempo. Prima sentiva il bisogno di condividere, altrimenti diventava pazza quando leggeva bugie sul suo conto. Ha poi chiesto ai suoi fan di non credere a niente di ciò che dicono su di lei e di aspettare che sia lei stessa a raccontare come stanno le cose. Li ha poi tranquillizzati dicendo che continuerà a condividere tutto con loro quando sarà il momento giusto. L’influencer ha raccontato ai suoi fan di essere tornata a casa dopo un mese e mezzo. Lei e Andrea si sono visti e salutati prima che lui andasse via per una serata. Andrea Damante e Giulia De Lellis riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia?