Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati di nuovo? Il gossip

Continua a far discutere la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita.

Tanta è stata la sofferenza provata da Giulia De Lellis a causa dell’infedeltà di Andrea Damante. Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, fino a pochi giorni fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Eppure qualcosa potrebbe essere improvvisamente cambiata, la loro storia d’amore è giunta di nuovo al capolinea? A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano, ai suoi fan l’influencer ha fatto sapere di aver appreso da una fonte ‘seria’ che i due si sono lasciati di nuovo. I motivi della presunta rottura però non sono stati resi ancora noti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme?

In molti hanno notato che negli ultimi giorni Andrea Damante e Giulia De Lellis non si stanno mostrando affatto insieme sui social. Cosa sta succedendo tra loro? Il motivo della loro assenza è legato solo a questioni lavorative, lei a momenti si trova vicino Roma lui invece si è recato in Sardegna per una serata, o c’è davvero aria di crisi tra loro? Questo al momento non possiamo ancora saperlo con certezza, i due non hanno infatti rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro attuale rapporto. Damante e Giulia stanno ancora insieme? Lo scopriremo!