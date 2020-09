Giulia De Lellis e Damante, parla lei: “Da 2 mesi non stiamo insieme, ma…”

Si continua a parlare delle fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, relazione nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita.

Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa avevano deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele. Fino a poco tempo fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Le cose tra loro sono però cambiate improvvisamente, i due hanno deciso di prendersi una pausa per riflettere sul loro rapporto. Nessuno nei due però ha mai parlato di rottura definitiva, ai loro tantissimi fan hanno infatti spiegato di avere bisogno di tempo per riflettere sul loro rapporto.

Giulia De Lellis fa chiarezza sul suo attuale rapporto con Andrea Damante

Ieri sera Giulia De Lellis ha risposto su Instagram ad una domanda di un utente che gli ha chiesto di parlare di lei e Andrea. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che questa volta lei e Damante vogliono proteggersi un po’ di più. Ha poi fatto chiarezza sul loro rapporto dicendo: “Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto, lo vedete. L’ho detto, ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile.” Per poi aggiungere: “È bene che sappiate anche che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita!”

La De Lellis ha chiarito che non ci sono né rancori né colpe, lei e Andrea ci sono l’uno per l’altra. Ha poi concluso dicendo che stanno cercando di vivere la loro vita così come viene augurandosi solo il meglio, insieme o separati che sia.