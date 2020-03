Giulia De Lellis e Iannone, storia finita: lei conferma la rottura su Instagram

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Le cose tra loro hanno preso però una piega diversa nelle ultime settimane. Più volte si è parlato di una presunta crisi tra loro dal momento che non si mostrano insieme da settimane e che lei si è trasferita di nuovo a Pomezia lasciando la casa in cui viveva con il motociclista a Lugano.

I tantissimi fan della coppia hanno rivolto moltissime domande a Giulia De Lellis da quando sono trapelate le voci sul suo allontanamento da Iannone, una crisi che fino a ieri nessuno dei due aveva ancora né confermato né smentito. Poche ore fa, stanca di leggere le continue domande dei fan sulla sua presunta crisi con Andrea, la nota ed amata influencer ha deciso di rompere il silenzio.

Durante una diretta Instagram, la De Lellis ha confermato la fine della sua storia d’amore con Iannone. Questo è ciò che ha detto: “Se sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento, non ho voglia di parlarne. Comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione.” Per poi aggiungere: “Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati

Giulia De Lellis si rende conto che essendo un personaggio pubblico i suoi tantissimi fan si aspettano di essere sempre aggiornati sulla sua vita, anche dal punto di vista sentimentale. L’influencer non pensa però che sia necessario entrare sempre nel dettaglio di momenti abbastanza delicati. La De Lellis rivolgendosi ai suoi fan ha detto che in questo momento così delicato a causa dell’emergenza Coronavirus non le sembra carino parlare di queste cose, ha infatti chiesto di cambiare discorso e di non parlarne più.