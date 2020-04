Giulia De Lellis, riconciliazione con Damante: “Le buone intenzioni ci sono”

Da settimane non si fa che parlare del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo diversi tira e molla i due hanno deciso di concedere un’altra possibilità al loro amore. La coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne sta trascorrendo insieme la quarantena dopo la riconciliazione. All’inizio hanno preferito mantenere il più stretto riserbo sul loro riavvicinamento, i fan più attenti si sono però accorti subito che erano tornati insieme.

Da poco Giulia De Lellis e Andrea Damante sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme su Instagram. Ad oggi sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. Oggi, durante una diretta su Instagram con Simona Ventura l’influencer ha fatto sapere che nonostante il periodo delicato che stiamo vivendo per l’emerenza Coronavirus lei è fortunata perché è insieme ai suoi cari, anche Damante sta trascorrendo la quarantena con lei e la sua famiglia. In merito al ritorno di fiamma con Andrea ha rivelato: “Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso e poi fatto pace. Adesso stiamo cercando di capire. Le buone intenzioni ci sono. Voglio stare serena e sto cercando un po’ di capire queste cose che per un po’ avevo lasciato da parte perché mi appesantivano, non mi facevano stare bene”.

Giulia De Lellis svela perché è tornata con Andrea Damante

Giulia De Lellis parlando del suo riavvicinamento a Damante a Simona Ventura ha svelato che aveva un bisogno allucinante e doveva capire perché. Anche Andrea aveva questo bisogno ed è per questo che stanno cercando di capire se le cose tra loro possono andare di nuovo bene. Con le sue parole l’influencer ha lasciato intendere di essere stata lei a compiere il primo passo nei confronti di Andrea, per capire cosa prova ancora oggi per lui. La De Lellis ha poi concluso dicendo: “Non voglio avere nessun tipo di pensiero guardandomi indietro un giorno. Voglio capire perché sento alcune cose. Voglio vedere che succede.”