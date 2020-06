Giulia De Lellis, sfogo social contro i paparazzi: “Sto con l’ansia perenne…”

Giulia De Lellis torna a far parlare di sé, l’amatissima influencer poche ore fa si è scagliata duramente contro i paparazzi tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la De Lellis attacca i fotografi, non ha mai gradito il fatto che vadano in cerca di segreti e scoop sui personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Ai suoi tantissimi follower che ogni giorno la seguono e la sostengono la nota influencer ha raccontato che alcuni paparazzi senza alcun permesso sono entrati nella proprietà di un vicino di Giulia De Lellis con l’intento di fotografare lei e De Lellis, per capire come procede la loro storia d’amore dopo il ritorno di fiamma. I due, dopo due anni di tentativi e allontanamenti, sono da poco tornati insieme e sembrano più innamorati e felici che mai.

Piuttosto infastidita dal comportamento dei fotografi, la De Lellis si è sfogata su Instagram con queste parole: “Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto non ci sto. ” Per poi aggiungere: “Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?“

Andrea Damante e Giulia De Lellis presto sposi?

Intanto, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo la loro riconciliazione convivono a Milano, in passato avevano già vissuto insieme a Verona. Le loro intenzioni questa volta sembrano essere piuttosto serie, nel nuovo numero in edicola da oggi il settimanale Chi ha fatto sapere che il deejay veronese ha fatto la proposta di nozze alla fidanzata. Stando sempre alla rivista diretta da Alfonso Signorini la De Lellis avrebbe accettato di sposare Damante. Al momento, però, i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la notizia sulle presunte nozze.