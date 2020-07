Giulia De Lellis, problemi alla gola: “Me la caverò con una operazione…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giulia De Lellis, divenuta nota nel mondo dello spettacolo anni fa grazie alla sua partecipazione nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo l’esperienza vissuta in trasmissione in moltissimi continuano a seguire e amare la De Lellis, ad oggi su Instagram è una delle influencer più note e seguite.

Giulia De Lellis ama condividere la sua vita con i tantissimi fan che ogni giorno la seguono e la sostengono, ogni giorno cerca di aggiornarli sulla sua quotidianità. Da un po’ di tempo lamenta dei fastidi alla gola, nelle sue Instagram Stories in molti hanno spesso notato che da tempo la sua voce non è più la stessa, spesso è rauca e bassa. Dopo essersi sottoposta a molti controlli la fidanzata di Andrea Damante ha finalmente scoperto quali siano i suoi problemi di salute. Ai fan non ha ancora rivelato con esattezza di cosa si tratta, ha fatto però sapere loro che dovrà subite un intervento. Tra le varie cose ha spiegato: “Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno. Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari”. Per poi aggiungere: “È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena”.

Giulia De Lellis parla dei suoi problemi di salute, dovrà operarsi al naso

Giulia De Lellis dovrà sottoporsi ad un intervento al naso, ha però tranquillizzato i suoi fan dicendo di essere serena. L’amatissima influencer si rende conto che c’è sempre chi sta peggio ed è per questo che va bene così. Durante il suo momento un po’ delicato, la De Lellis può contare sulla vicinanza e il sostegno del compagno. Per la felicità dei tantissimi fan della coppia, Giulia e Andrea Damante si sono riconciliati pochi mesi fa. La loro storia d’amore ad oggi procede a gonfie vele, i due sui social si mostrano più complici e innamorati che mai.