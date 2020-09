Andrea Damante, non è ancora finita con Giulia: “Passerà, è straordinaria”

Continua a far discutere l’allontanamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, relazione nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita.

Tanta è stata la sofferenza provata da Giulia De Lellis a causa dell’infedeltà di Andrea Damante. Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele. Fino a poco tempo fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Le cose tra loro sono però cambiate improvvisamente, i due hanno deciso di prendersi una pausa per riflettere sul loro rapporto. Nessuno nei due però ha mai parlato di rottura definitiva. In un’intervista concessa a Vanity Fair Damante ha ribadito che lui e Giulia si stanno solo concedendo un po’ di tempo per capire se possono ancora stare insieme.

Andrea Damante ha ammesso che le cose con Giulia non stanno andando nel migliore dei modi ed è per questo che non sta benissimo. Pensa però che con il tempo passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro o manchi di respetto all’altro. Il deejay veronese pensa anche che stare sempre sotto i riflettori a lungo andare rovina una coppia, si accumula troppo stress a stare sempre “sotto l’occhio del ciclone”. Con le sue parole Damante ha comunque dato una speranza ai tantissimi fan che vorrebbero rivedere lui e Giulia De Lellis insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti ribadito che si sono solo presi del tempo, la rottura quindi non è ancora definitiva.

Andrea Damante dedica speciali parole a Giulia De Lellis

Andrea Damante ha detto la sua sulla scelta di Giulia di mostrare la sua acne sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. Pensa che abbia fatto bene, le ha anche dedicato speciali parole: “A parte essere, a oggi, la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella. Ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza. Lei, influente soprattutto sui giovani, ha deciso di mostrarsi con le sue imperfezioni su un red carpet così importante. Ha fatto davvero benissimo”.