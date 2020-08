Damante e Giulia De Lellis, storia finita: “Bisogno di staccare un attimo…”

Si torna a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia nata alcuni anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi anni il loro è stato un rapporto assai turbolento, si sono lasciati e ripresi più volte dopo che l’ex corteggiatrice ha scoperto che lui l’aveva più volte tradita.

Tanta è stata la sofferenza provata da Giulia De Lellis a causa dell’infedeltà di Andrea Damante. Dopo varie rotture e diverse frequentazioni i due pochi mesi fa hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Dopo la riconciliazione la loro relazione sembrava procedere a meraviglia, fino a pochi giorni fa sui loro profili Instagram si mostravano più innamorati e felici che mai. Eppure qualcosa è improvvisamente cambiata, la loro storia d’amore è giunta di nuovo al capolinea. A confermare la rottura ci ha pensato l’ex tronista sul Settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 12 agosto, con queste parole: “Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno”. ll noto deejay veronese ha poi rivelato che entrambi al momento hanno bisogno di svuotare la testa da troppe cose.

Andrea Damante conferma la rottura con Giulia De Lellis

Anche Giulia De Lellis pochi giorni fa tramite alcune Instagram Stories aveva confermato ai suoi fan che lei e Andrea Damante stavano affrontando una nuova crisi, un momento un po’ particolare che a detta sua rende entrambi tristi. L’influencer aveva rivelato che con il passare del tempo sia lei che Damante hanno capito che troppe cose sono cambiate. L’amore che i due continuano a provare l’uno per l’altra riuscirà a farli riconciliare ancora una volta? Non ci resta che attendere per scoprirlo.