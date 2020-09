Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cena romantica: la coppia ci riprova

Da un po’ di tempo non si fa che parlare della crisi sentimentale scoppiata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sembravano più innamorati e complici che mai, le cose nell’ultimo periodo sono però cambiate improvvisamente. La coppia si sta concedendo un periodo di pausa per capire se continuare o no a stare insieme.

I tantissimi fan della coppia continuano a sperare in una loro riconciliazione, a quanto pare potrebbe succedere molto presto. Stando a quanto ha svelato Giornalettismo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero deciso di concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Pochi giorni fa Moser ha postato una Instagram Stories dove si vedevano due calici di vino al ristorante Dal Bolognese a Milano. Giornalettismo fa sapere che Ignazio era a cena con Chechu a lume di candela e che “I due hanno deciso di riprovarci”, ha poi aggiunto che tra loro non ci sono state però “lunghe effusioni e affetto”. Dopo la cena romantica, la Rodriguez è andata a Venezia per sfilare sul red carped del Festival del Cinema di Venezia dove si è presentata da sola, senza Moser. Ignazio è rimasto a Milano, spesso si mostra sui social insieme all’amico Andrea Damante.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser concedono un’altra possibilità alla loro storia d’amore

A quanto pare Cecilia Rodriguez e Moser devono ancora risolvere i loro problemi di coppia, ma sembrano essere davvero intenzionati a recuperare la loro bellissima storia d’amore. Da quando stanno insieme hanno sempre dimostrato di essere innamoratissimi e complici, la passione tra loro è stata sempre palese. A quanto pare è stato Moser a tornare da Cecilia per riconciliarsi, lei al momento gli ha però chiesto un po’ di tempo. Riusciranno presto a risolvere le incomprensioni nate nel loro rapporto per tornare ad essere più felici di prima? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.