Cecilia Rodriguez è ingrassata ma non è incinta: ecco cosa ha detto su Ig

Durante il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus in moltissimi hanno messo su qualche chilo, tra questi anche Cecilia Rodriguez ha svelato di essere ingrassata. Tramite alcune Instagram Stories la sorella di Belen Rodriguez ha confessato ai suoi tantissimi fan di aver preso addirittura sette chili. La Rodriguez ha trascorso la quarantena a Trento con la famiglia di Ignazio Moser, mentre il compagno lavorava nei campi le si occupava delle faccende di casa e cucinava.

In casa Moser durante la quarantena Cecilia Rodriguez si è concessa qualche sgarro in più ed è per questo che è ingrassata, ha quindi chiarito di non essere incinta. Ai fan ha spiegato che è stato soprattutto il condimento usato in cucina a farle mettere su qualche chilo, tra questi il delizioso e prelibato olio utilizzato dalla famiglia Moser, lei lo metteva in ogni piatto. In vista dell’estate La Rodriguez ha già iniziato una dieta per perdere i chili presi in quarantena, come ha spiegato ai suoi follower si tratta di una dieta semplice per la quale non è stato necessario rivolgersi ad un nutrizionista.

Cecilia Rodriguez parla della sua dieta su Instagram, ecco cosa ha detto ai suoi follower

Cecilia Rodriguez ha fatto sapere di aver iniziato a mangiare di meno dopo il lockdown. Ha eliminato l’acqua frizzante e mangia pochi carboidrati, mangia molte verdure ma poco condite. All’alimentazione corretta la sorella di Belen sta associando anche dei trattamenti estetici. Nei giorni scorsi ha infatti fatto un massaggio drenante, con lo scopo di tonificare il corpo ed eliminare i liquidi in eccesso. Nessuna gravidanza in vista quindi per la modella argentina. Lei e Ignazio Moser in più occasioni hanno detto che desiderano avere un figlio, ma metteranno su famiglia quando sarà il momento giusto. A quanto pare, il momento non è ancora arrivato.