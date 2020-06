Giorgia Palmas aspetta una bambina: l’annuncio di Filippo Magnini

Si torna a parlare di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la loro bellissima storia d’amore procede a gonfie vele, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta, per l’ex velina di Striscia la notizia si tratta però del secondo figlio, la piccola Sofia è nata da una passata relazione. La Palmas è al sesto mese di gravidanza, lei e l’ex nuotatore sono al settimo cielo, non vedono l’ora che nasca.

Poche ore fa Filippo Magnini ha svelato il sesso del bambino con un post pubblicato su Instagram, è una femminuccia. L’ex nuotatore ha pubblicato la foto dell’ecografia della piccola, nella didascalia si legge: “Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina. Già ti amo.” Giorgia Palmas e il compagno non potrebbero essere più felici, in più occasioni hanno fatto sapere di essere molto emozionati, per loro è un momento indescrivibile. L’ex velina mesi fa aveva fatto sapere che anche la figlia Sofia è felice per l’arrivo della sorellina, anche lei sta vivendo un meraviglioso momento.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. Avrebbero dovuto sposarsi lo scorso 28 marzo, era tutto pronto ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno deciso di rinviare le nozze a quando la situazione in Italia tornerà serena. I due hanno già scelto la nuova data del matrimonio, ad oggi però preferiscono non rivelarla pubblicamente per scaramanzia. Quale sarà la nuova data scelta dalla coppia per diventare finalmente marito e moglie? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.