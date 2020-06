Filippo Magnini e Giorgia Palmas quando si sposano? Scelta la nuova data

Si torna a parlare di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la loro bellissima storia d’amore procede a gonfie vele, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta, per l’ex velina di Striscia la notizia si tratta però del secondo figlio, la piccola Sofia è nata da una passata relazione. La Palmas è al sesto mese di gravidanza, lei e l’ex nuotatore sono al settimo cielo, non vedono l’ora che il figlio/a nasca.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avrebbero dovuto sposarsi lo scorso 28 marzo, era tutto pronto ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno deciso di rinviare le nozze a quando la situazione in Italia tornerà serena. Questo è ciò che avevano detto quando hanno annunciato di aver rimandato il matrimonio: “Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non rivelano la nuova data delle nozze

In molti si chiedono quando i due convoleranno a nozze, molto probabilmente aspetteranno ancora un po’ di mesi prima di diventare marito e moglie. Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno già scelto la nuova data del matrimonio, ad oggi però preferiscono non rivelarla pubblicamente. A farlo sapere è stato l’ex nuotatore in un’intervista concessa al settimanale F, ha spiegato che hanno preso questa decisione per scaramanzia. Questo è ciò che ha detto Magnini alla nota rivista: “Eravamo stati bravissimi a organizzare tutto in fretta. Poi è successo qualcosa di impensabile per tutto il mondo e abbiamo deciso di rimandare le nozze. Confesso che abbiamo fissato la nuova data ma per scaramanzia ora non vogliamo dirla!“. Quale sarà la nuova data scelta dalla coppia per diventare finalmente marito e moglie? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.