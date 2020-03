Filippo Magnini e Giorgia Palmas rimandano le nozze per il Coronavirus

Si torna a parlare di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la loro bellissima storia d’amore procede a gonfie vele, dovranno però aspettare per diventare marito e moglie. I due avrebbero dovuto sposarsi a fine marzo, era tutto pronto ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno deciso di rinviare le nozze a quando la situazione in Italia tornerà serena.

A rivelare la novità ci hanno pensato i diretti interessati in un’intervista concessa al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno infatti detto: “Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”. I due non desiderano solo diventare marito e moglie ma sognano di avere anche dei figli insieme. L’ex velina di Striscia la notizia ha infatti detto: “Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli. Più chiara di così!”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il matrimonio è rimandato

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da circa due anni, ad oggi si mostrano sempre più innamorati e felici. La proposta di nozze è arrivata durante le festività natalizie. Dopo la proposta entrambi hanno condiviso la loro immensa felicità con i loro tantissimi fan. Su Instagram hanno postato una foto dove si mostrano al settimo cielo, abbracciati davanti ad alberi e addobbi di Natale. Pochi mesi fa a Verissimo la Palmas ha raccontato che stavano guardano la tv sul divano in pigiama quando il compagno ha improvvisamente radunato lei, la figlia e i suoi genitori fuori.

Dopo averla bendata Magnini li ha portati con la macchina nella loro futura casa, non appena ha aperto gli occhi non riusciva a realizzare. L’ex velina di Striscia la notizia ha poi aggiunto: “Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!” Magnini oltre a fare breccia nel cuore della compagna è riuscito anche ad instaurare un bellissimo rapporto con la piccola Sofia, la figlia di Giorgia. In merito a ciò la Palmas a Verissimo ha detto: “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile”.