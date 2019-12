Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi: arriva la proposta di nozze

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas, i due stanno insieme da quasi due anni e non potrebbero essere più felici. Sui social si mostrano sempre più innamorati e complici. Da tempo si parla delle loro presunte nozze, entrambi hanno più volte svelato di avere il desiderio di diventare marito e moglie e avere dei figli. La proposta di matrimonio è finalmente arrivata a Natale, entrambi hanno annunciato la novità sui loro profili Instagram.

Filippo Magnini su Instagram ha postato una foto insieme a Giorgia Palmas, i due si mostrano al settimo cielo, abbracciati davanti ad alberi e addobbi di Natale. Ai suoi fan ha svelato che la compagna ha detto di si, facendo dunque capire di averle chiesto di sposarlo. Poche ore fa anche la Palmas ha rivelato la bellissima novità ai suoi tantissimi fan. L’ex velina ha postato una foto simile a quella postata dal suo futuro marito, alla quale ha aggiunto la seguente didascalia: “SI, 25.12.2019. Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile.”

Giorgia Palmas ai suoi fan ha raccontato che lei e Filippo Magnini hanno vissuto una favola la notte in cui lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Al compagno ha detto di amarlo da morire, ha poi concluso dicendo di essere la persona più felice del mondo. I due quando convoleranno a nozze? La data non è stata ancora svelata, attendiamo quindi nuovi dettagli per saperne di più.