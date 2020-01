Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo: “A fine marzo ci sposiamo”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 11 gennaio su Canale 5. La nota ed amata conduttrice li ha invitati in puntata per parlare dello loro nozze. L’ex nuotatore ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna durante le festività natalizie. Dopo la proposta entrambi hanno condiviso la loro immensa felicità con i loro tantissimi fan. Su Instagram hanno postato una foto dove si mostrano al settimo cielo, abbracciati davanti ad alberi e addobbi di Natale.

Sono passate solo poche settimane dalla proposta di nozze, eppure i due hanno già le idee chiare. A Slvia Toffanin hanno svelato di aver già scelto la data del loro matrimonio. Questo è ciò che hanno detto a Verissimo: “A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”. La coppia non ha voluto svelare la data esatta del loro matrimonio, ma manca davvero poco a fine marzo dunque i due convoleranno a nozze molto presto.

Giorgia Palmas alla conduttrice ha raccontato che stavano guardano la tv sul divano in pigiama quando Filippo Magnini ha improvvisamente radunato lei, la figlia e i suoi genitori fuori. Dopo averla bendata li ha portati con la macchina nella loro futura casa, non appena ha aperto gli occhi non riusciva a realizzare. L’ex velina di Striscia la notizia ha poi aggiunto: “Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi, ecco cosa hanno detto a Verissimo

In passato Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno avuto storie d’amore importanti, ma non si sono mai sposati. Per entrambi si tratta del primo matrimonio e non vedono l’ora di convolare a nozze. I due si mostrano sempre più innamorati e complici, Magnini oltre a fare breccia nel cuore della compagna è riuscito anche ad instaurare un bellissimo rapporto con la piccola Sofia, la figlia di Giorgia. In merito a ciò la Palmas ha detto: “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile”.