Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori: è nata la figlia Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori per la prima volta, per l’ex velina di Striscia la notizia si tratta della sua seconda figlia, è infatti già mamma di Sofia. La Palmas ha partorito ieri 25 settembre 2020, lei e il compagno hanno chiamato la figlia Mia. I due avevano annunciato di essere in attesa della loro prima figlia pochi mesi fa, hanno vissuto la gravidanza con immensa gioia e felicità, in più occasioni avevano detto di essere molto emozionati, non vedevano l’ora di conoscere la loro bambina.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas da quando stanno insieme hanno sempre dimostrato di essere innamoratissimi e felici, insieme vivono una bellissima favola. L’arrivo della piccola Mia ha reso ancora più forte e più bella la loro meravigliosa storia d’amore. L’ex velina ha postato una foto della figlia su Instagram, nella didascalia ha annunciato la sua nascita. A detta sua portarla in grembo è stata un’avventura meravigliosa. Tra le varie cose si legge poi: “Abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare.”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano la nascita della figlia Mia su Instagram

Anche Filippo Magnini ha postato la stessa foto della compagna su Instagram. Nella didascalia ha fatto sapere che l’arrivo di Mia li ha lasciati senza parole, la ama moltissimo. L’ex nuotatore ha dedicato poi parole speciali a Giorgia Palmas, dicendole che è stata bravissima. Magnini ha concluso dicendo: “La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia amore mio, alla nostra ragazza Sofia ed ora a te piccola principessa Mia.”