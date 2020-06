Sara Affi Fella, il figlio è un maschietto: l’annuncio su Instagram

Torna ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Sara Affi Fella, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo lo scandalo vissuto dopo aver partecipato al programma la Affi Fella ha ritrovato l’amore e la serenità con Francesco Fedato, pochi mesi fa ha annunciato di essere in dolce attesa, lei e il compagno si mostrano entusiasti sui social, non vedono l’ora che nasca il loro primo figlio.

Sara Affi Fella ha organizzato ieri una festa per annunciare ai tantissimi fan che ogni giorno la seguono e la sostengono il sesso del bambino, a causa dell’emergenza Coronavirus c’erano solo pochi intimi alla festa. L’influencer ha fatto allestire due postazioni con palloncini e torta sia rosa che blu, ha poi condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram dove ha svelato che lei e Francesco Fedato avranno un maschietto. Questo è ciò che ha scritto la Affi Fella nella didascalia del suo post: “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà”.

La gravidanza di Sara Affi Fella procede bene, lei stessa pochi giorni fa ha rivelato ai suoi fan di aver fatto la morfologica dicendo che tutto è andato bene. L’ex tronista mentre parlava della visita fatta ha confessato di essersi emozionata moltissimo, è riuscita a stento a trattenere le lacrime. La nota influencer è davvero felice, non vede l’ora di diventare mamma per la prima volta. Lei e il compagno Francesco Fedato hanno già deciso il nome del loro bambino? Lo sveleranno ai fan prima della sua nascita? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere altre indiscrezioni per scoprirlo.