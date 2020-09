Cecilia Rodriguez e Moser di nuovo insieme: lei lo raggiunge in montagna

Si torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due nelle ultime settimane sono stati lontani a causa di una forte crisi sentimentale che ha messo in discussione il loro rapporto. Nei giorni scorsi si è parlato di un presunto ritorno di fiamma. Giornalettismo aveva parlato già di una riconciliazione tra loro, la coppia si è da poco concessa una cena romantica a lume di candela al ristorante Dal Bolognese a Milano.

Dopo la cena romantica, la Rodriguez è andata a Venezia per sfilare sul red carped del Festival del Cinema di Venezia dove si è presentata da sola, senza Moser. Ignazio è rimasto a Milano, spesso si è mostrato sui social insieme all’amico Andrea Damante. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno provando a concedere un’altra possibilità alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Nelle ultime ore lei lo ha infatti raggiunto in montagna nel Trentino per stare insieme. A farlo sapere è stata lei stessa tramite alcuni post pubblicati su Instagram. Nella didascalia la modella argentina ha scritto: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”.

Cecilia Rodriguez raggiunge Ignazio Moser in montagna, ecco cosa ha detto su Instagram

Nelle foto Cecilia Rodriguez si mostra da sola, ma anche se non si vede con lei c’è anche Ignazio Moser. Con le sue parole Chechu ha chiaramente lasciato intendere che i due ci stanno riprovando a rivivere le ‘farfalle nello stomaco’. D’altronde i loro sentimenti sono sempre stati forti e sinceri, la crisi non è infatti scoppiata per mancanza d’amore o passione, bensì per l’eccessiva gelosia dell’argentina. Stando ai rumors, i problemi di coppia riguardano anche il futuro della loro relazione. Sembra infatti che la Rodriguez sia pronta a convolare a nozze e a metter su famiglia, Moser invece vorrebbe altro tempo prima di compiere passi così importanti. I due riusciranno a risolvere le loro incomprensioni? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.