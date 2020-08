Clizia Incorvaia svela: “Paolo e mia figlia Nina si sono incontrati, ma…”

Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia si è creato tra loro un legame speciale, dopo poche settimane è scoppiato l’amore.

I due vivono la loro storia d’amore a distanza ma le cose tra loro continuano a procedere a gonfie vele, sui social si mostrano più innamorati e complici che mai. Clizia vive a Milano mentre Paolo vive a Roma, approfittano però di ogni momento libero per stare insieme. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri 5 agosto 2020, hanno svelato che non riescono a stare lontani per più di quattro giorni. Tantissimi fan della coppia sognano per loro matrimonio e figli, in merito a ciò Clizia Incorvaia ha detto: “Certo che c’è il desiderio del per sempre, chi di noi non vuole la fiaba?“. Per poi aggiungere: “Nessuno può firmare un contratto per l’eternità, ma ci possiamo lavorare“. L’ex gieffina ha fatto poi sapere che al primo bacio lei e Paolo avevano già capito che tra loro c’era intensità, magia e futuro.

Paolo Ciavarro ha conosciuto la figlia di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si amano follemente, in questo periodo si stanno godendo un po’ di vacanza e relax insieme. L’ex gieffino che rapporto ha con la figlia di Clizia? La piccola Nina è nata dalla relazione dell’ex gieffina con Francesco Sarcina. La Incorvaia ha svelato che la figlia e Paolo si sono incontrati, ma sempre in presenza di amici per non confonderla. Clizia ha poi concluso dicendo: “La priorità per noi è quella di rispettare i suoi tempi“.