Clizia Incorvaia e Paolo, storia d’amore a distanza: lo sfogo social di lei

Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta nelle ultime ore Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia si è creato tra loro un legame speciale, dopo poche settimane è scoppiato l’amore. I due non vedevano l’ora di stare insieme dopo il reality, ma a causa dell’emergenza Coronavirus non si sono potuti rivedere subito, lei era in Sicilia con la sua famiglia, l’ex gieffino era invece a Roma con la madre.

Non appena ne ha avuto la possibilità Paolo Ciavarro ha raggiunto la sua dolce metà in Sicilia, dove hanno trascorso insieme settimane da favola. I due sui social si mostravano spesso insieme, più innamorati e complici che mai. Entrambi pensano di aver trovato il vero amore questa volta e sono al settimo cielo. Da pochi giorni i due si sono dovuti separare, Ciavarro è tornato a Roma e Clizia è tornata insieme alla figlia a Milano. Gli ex gieffini hanno deciso che almeno all’inizio vivranno la loro storia d’amore a distanza, approfittando di ogni momento libero per raggiungere la città dell’altro e stare insieme.

Clizia Incorvaia parla della sua relazione con Paolo Ciavarro, lo sfogo social

Alcuni fan hanno fatto tante domande alla coppia non vedendoli più insieme sui loro profili Instagram. C’è già aria di crisi o rottura tra loro? L’ex gieffina ci ha tenuto a far capire loro che non c’è bisogno di ostentare continuamente l’amore che si prova. Tramite alcune Instagram Stories Clizia Incorvaia si è sfogata dicendo: “Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi.” La fidanzata di Paolo Ciavarro ha poi concluso dicendo: “Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio”. Stando alle parole della Incorvaia, la distanza non rovinerà la sua relazione con Paolo.