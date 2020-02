Clizia Incorvaia, sfogo social dopo il GF Vip: “Ho perso la lucidità…”

Clizia Incorvaia pochi giorni fa è stata squalificata dal Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ormai ex gieffina durante una lite con Andrea Denver si è scagliata duramente contro di lui. Tra le varie offese lo ha accusato di essere ‘un pentito’ e un ‘Buscetta’. Parole che la produzione del reality non ha potuto ignorare ed è per questo che ha deciso di prendere un grave provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Prima di lasciare la casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia si è più volte scusata con tutti per le gravi parole dette. Ha ripetuto diverse volte di essere mortificata e di provare vergogna. Il suo percorso nella casa era stato molto apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori prima della lite con Denver. Quel grave episodio ha però rovinato tutto. Sul web è scoppiata subito la bufera, per giorni in molti hanno chiesto al Grande Fratello Vip di squalificarla dopo le parole dette contro Denver. Poche ore fa l’ex gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram dicendo che le persone vere sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti.

Clizia Incorvaia pensa che in molti aspettavano un suo errore al Grande Fratello Vip

Ancora una volta Clizia Incorvaia ha ammesso di aver commesso un grave errore al Grande Fratello Vip. Riferendosi alle parole dette a Denver ha infatti detto: “È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ho chiesto scusa”. L’ex gieffina pensa però che erano in molti ad aspettare un suo passo falso ed è per questo che si chiede che vita abbiano tutte quelle persone che provano odio per degli sconosciuti.