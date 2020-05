Sossio Aruta replica alle offese: “Non sono disperato, partiranno querele”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Sossio Aruta, ex gieffino della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Nella casa Aruta ha svelato di aver svolto tantissimi lavori dopo anni dedicati alla sua carriera da calciatore, tanti sono i sacrifici che fa per mantenere la sua famiglia. In un’intervista rilasciata pochi giorni fa al settimanale Nuovo Aruta ha fatto sapere che non sa dove sbattere la testa, ad oggi continua a vendere la frutta al supermercato ma non può sopravvivere così. L’ex gieffino ha poi svelato che vorrebbe continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ha idea di quando potrà portare avanti il suo progetto.

A causa delle sue dichiarazioni Sossio Aruta è stato pesantemente insultato e offeso sui social. Lui non ha affatto gradito le critiche e le offese ed è per questo che è intenzionato a prendere dei provvedimenti legali. Ieri sera l’ex gieffino si è sfogato sul suo profilo Instagram. Ai tantissimi fan che ogni giorno lo seguono ha detto: “Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono un morto di fame, non sono disperato”.

Sossio Aruta prenderà provvedimenti legali contro chi lo offende e insulta

Sossio Aruta ci ha tenuto a precisare che le sue dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo sono state riportare in maniera sbagliata dai vari siti di gossip, ha parlato infatti di fake. Visibilmente infastidito ha fatto sapere che partiranno delle querele perché stanno danneggiando la sua persona, la sua immagine. L’ex gieffino ha svelato che ogni giorno riceve moltissimi messaggi di offese gratuite. Aruta ha intenzione di denunciare anche tutti coloro che continueranno ad insultarlo e massacrarlo sui social. A detta sua è stufo di vedere che la gente si permetta di danneggiare la sua immagine solo perché è diventato un personaggio pubblico mettendo in giro notizie false.