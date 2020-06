Martina Nasoni minacciata di morte, sbotta su Ig: “Sono al limite…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’ex gieffina sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai tantissimi fan che la seguono e la sostengono di essere stanca delle minacce di morte che lei e la sua famiglia continuano a ricevere sui social. Ad oggi non vuole più lasciar perdere, ha intenzione di rivolgersi alla polizia per mettere un freno al comportamento pieno di odio degli haters. In particolar modo c’è un profilo che si accanisce in modo esagerato non solo nei suoi confronti ma anche i quelli dei suoi familiari.

Martina Nasoni si è rivolta ai suoi fan chiedendo loro di aiutarla a raccogliere tutte le minacce e gli insulti ricevuti per fermare il profilo che continua a tormentarla. Tramite una Instagram Stories ha scritto: “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha precisato che di solito cerca di non dare peso alle critiche e agli insulti che riceve sui social. Ad oggi però non può più fare finta di nulla dal momento che le minacce di morte nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia sono sempre più frequenti. Ai fan ha spiegato che anche i suoi genitori vogliono capire chi si nasconde dietro il profilo che li minaccia e attacca. Ha poi concluso dicendo: “La situazione inizia a starci un po’ antipatica”.