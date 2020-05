Sossio Aruta dopo il GF Vip: “Vendo la frutta ma non posso vivere così…”

Si torna a parlare di Sossio Aruta, ex gieffino della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Dopo l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia l’ex gieffino ha dovuto fare i conti con una realtà completamente diversa a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella casa Aruta ha svelato di aver svolto tantissimi lavori dopo anni dedicati alla sua carriera da calciatore, tanti sono i sacrifici che fa per mantenere la sua famiglia. Ad oggi vende la frutta al supermercato ma spera di riuscire a realizzare presto i suoi sogni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex gieffino ha detto: “Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto.” Sossio Aruta ha parlato poi dell’emergenza sanitaria ancora in atto, è triste perché vorrebbe uscire insieme alla compagna Ursula e alla figlia Bianca, portarla al mare per giocare con la sabbia. A detta sua oggi anche le cose semplici non sono più possibili.

Sossio Aruta disgustato dall’emergenza sanitaria, ecco cosa ha detto l’ex gieffino

A causa dell’emergenza Coronavirus Sossio Aruta non vede i figli avuti dal precedente matrimonio da mesi, sente molto la loro mancanza. L’ex gieffino ha fatto sapere che Daniel Ciro e Diego vivono insieme alla madre a Cervia e non vede l’ora di riabbracciarli. Aruta ha poi aggiunto di essere disgustato a causa di questa situazione, a detta sua è come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale ma senza armi. Ha poi concluso dicendo: “Per me questa è l’ennesima dimostrazione che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine…”.