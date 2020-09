Patrizia De Blanck, cachet da urlo al GF Vip: “Una parte in beneficenza”

Da giorni non si fa che parlare di Patrizia De Blanck e del suo compenso al Grande Fratello Vip, la contessa sta partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo, per far parte del cast del noto reality la De Blanck avrebbe chiesto alla produzione 100.000 euro. Di certo si tratta di una cifra davvero alta che la produzione non sembrava essere disposta a darle. Iniziate le trattative gli autori le avrebbero detto di non essere disposti a darle più di 50.000.

Ad oggi non è chiara la cifra che la produzione del Grande Fratello Vip ha concesso a Patrizia De Blanck per partecipare al reality. Intervistata dal settimanale Nuovo, la contessa ci ha tenuto a precisare di aver ricevuto lo stesso compenso di altri concorrenti. Ha anche svelato che donerà una parte del cachet in beneficenza. La gieffina non sta partecipando al reality solo per denaro ma anche perché era curiosa e inoltre voleva sfuggire alle continue o ossessive attenzioni della figlia ossessionata da mesi dal Coronavirus.

A quanto ammonta il cachet di Patrizia De Blanck al GF Vip? Lei svela che una parte lo darà in beneficenza

Parlando del compenso, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Patrizia De Blanck ha detto: “Non parlo di soldi perché non è elegante. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso.” Per poi aggiungere: “E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”. La gieffina ha poi fatto sapere che ci tiene ad essere sempre se stessa, mostrando a tutti non solo i suoi pregi ma anche i suoi difetti. Nella casa più spiata d’Italia spera di poter raccontare alcuni episodi importanti della sua vita, per far capire la differenza tra il mondo di ieri e quello di oggi.