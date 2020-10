Patrizia De Blanck non è stata squalificata al GF Vip: Signorini fa chiarezza

Patrizia De Blanck non è stata squalificata al Grande Fratello Vip, durante la settimana puntata andata in onda ieri 5 ottobre 2020 su Canale 5. Erano in molti a pensare che la produzione del reality avrebbe preso un provvedimento disciplinare dopo il termine offensivo usato dalla contessa pochi giorni fa nella casa più spiata d’Italia.

Cosa ha detto di così grave la contessa da far pensare alla squalifica? Pochi giorni fa al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con alcuni concorrenti, Patrizia De Blanck ha detto: “Senti ho la voce del gay, del fr…o. Senti che voce mi è venuta”. Tommaso Zorzi ha sentito quel termine e ha iniziato a fare domande. Ha subito capito che la gieffina non lo aveva detto con cattiveria ma ha cercato di farle capire che quella parole non si dice perché è offensiva. Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale la contessa insieme a Zorzi. Alla gieffina ha spiegato di aver chiamato anche Tommaso perché quel termine è stato motivo di sofferenza per lui in passato.

Ecco perché Patrizia De Blanck non è stata squalificata al Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck è apparsa molto dispiaciuta ieri al Grande Fratello Vip. Ha spiegato che quando era giovane lei il termine gay non esisteva, si usavano altri termine come fr**io. Ci ha tenuto però a precisare di non averlo detto in maniera offensiva. Non è una parola che usa abitualmente non sa come mai le sia uscita nella casa. Tommaso Zorzi e Signorini hanno capito che la contessa non voleva offendere nessuno, ha detto quel termine senza alcuna malizia. Entrambi le hanno però detto che quel termine non va usato perché viene solitamente detto per offendere e denigrare.

La contessa ha capito il suo errore, ha infatti detto che non userà più quella parola, non solo nella casa più spiata d’Italia ma nemmeno fuori. Il conduttore ha poi spiegato che Patrizia De Blanck non ha usato quel termine rivolgendosi ad altre persone ma lo ha fatto rivolgendosi a se stessa, per questo la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di non squalificarla.