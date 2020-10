Patrizia De Blanck e Zequila sono stati insieme? Il confronto al GF Vip

È andata in onda ieri 19 ottobre l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, Antonio Zequila è entrato nella casa per incontrare Patrizia De Blanck. L’ex gieffino ha raccontato di aver avuto molti anni fa una relazione con la contessa, la gieffina ha però smentito.

Zequila era dietro il vetro oscurato, Alfonso Signorini ha chiesto alla contessa di andare lì davanti perché c’era per lei un suo vecchio flirt. Patrizia De Blanck non ha riconosciuto l’uomo che si nascondeva dietro il vetro, non ha capito chi fosse nemmeno quando lui ha parlato, l’attore ha però camuffato la sua voce all’inizio. Per cercare di farle capire chi fosse ha provato a cantarle una canzone che le avrebbe dovuto far ritornare alla mente alcuni ricordi, ma così non è stato.

Quando dietro il vetro la gieffina ha visto Antonio Zequila ha negato che i due avessero avuto una relazione in passato, lui le ha detto che forse ha dei vuoti di memoria. L’attore le ha ricordato che in passato hanno fatto un film insieme e forse lei ha dimenticato i massaggi che lui le faceva quando ripassavano le battute. Ha poi detto di essere dispiaciuto che lei abbia dimenticato il loro idillio.

Patrizia De Blanck e Antonio Zequila hanno avuto una love story? La contessa ha negato al GF Vip

Patrizia De Blanck durante il suo incontro al Grande Fratello Vip con Antonio Zequila ha ribadito che tra loro non c’è stato nulla oltre l’amicizia. Queste le sue parole: “Antonio non mi fare girare le pa..e che io non sono rincogl..ita. Poi quando esco ti prendo a calci in c..o. Se avessi avuto una love story con te lo avrei detto, sei un bell’uomo. Perché negarlo?”. Lui ridendo alla gieffina ha detto che le aveva promesso che sarebbe diventato il conte De Blanck, nella casa lo ha però promesso ad altri. Lei infastidita ha ribadito: “Se fosse successo io lo direi, perché non c’è niente da vergognarsi. Uno più uno meno, è chiaro?”. Zequila ha continuato a parlare della loro presunta love story, la contessa gli ha detto: “Senti Antonio vaff…lo!”. A quel punto il vetro è tornato bianco e il loro incontro è finito.