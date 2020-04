Sossio Aruta contro Zequila: “Sto ancora aspettando le scuse pubbliche”

Sossio Aruta è stato ospite ieri 25 aprile a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. L’ex gieffino si è scagliato duramente contro Antonio Zequila, tanti sono stati i battibecchi scoppiati tra loro nella casa più spiata d’Italia. All’inizio i due si contendevano con ironia il titolo di leader nella casa, con il passare delle settimane però i loro rapporti si sono inclinati sempre di più.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è da poco conclusa, Sossio Aruta è arrivato in finale e si è aggiudicato il terzo posto. Antonio Zequila prima della finale aveva dichiarato che se Sossio avesse vinto lui non sarebbe più apparso in televisione. Aruta non pensa che l’attore avrebbe davvero mantenuto la promessa, pensa infatti che sia solo un chiacchierone. L’ex gieffino ha fatto poi sapere che aspetta ancora le scuse da parte di Zequila, lo ha più volte offeso come persona e come padre. Aruta vuole che l’attore gli chieda scusa pubblicamente, da qualche parte ha letto che si è scusato ma questo per lui non basta. Lui stesso ha detto: “Da uomo dovrebbe farlo pubblicamente e non attraverso i social o interviste. Non deve chiamarmi, mi ha offeso e ha provato a screditarmi pubblicamente e deve chiedermi scusa pubblicamente”.

Sossio Aruta ha continuato ad attaccare Antonio Zequila definendolo una persona egocentrica, scorretta e di basso livello. A detta sua nella casa dopo il Grande Fratello Vip lo ricordano tutti per gli strafalcioni che ha fatto nei confronti di Adriana Volpe e nei suoi confronti per aver cercato di screditarlo come persona e come padre. Pensa però che gli sia tornato tutto contro, in merito a ciò ha concluso dicendo: “Ha fatto una pessima figura, ma sto ancora aspettando le scuse.”